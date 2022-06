Emilia Romagna, dalle banche 300 milioni per il rilancio degli alberghi

08:47

Dopo il lungo impegno per la riqualifica dei lungomari, l’Emilia Romagna si concentra sugli hotel per rilanciare la sua offerta turistica. Nelle scorse ore l’assessore regionale al Turismo e al Commercio Andrea Corsini ha annunciato l’arrivo di 300 milioni di euro nel triennio 2022/2024, per finanziare progetti di riqualificazione delle strutture alberghiere regionali. A erogare i fondi la Banca centrale europea e quattro istituti di credito italiani.



“Dopo i lungomari, interveniamo a sostegno delle imprese alberghiere, per rendere l’Emilia-Romagna sempre più attrattiva e competitiva”, ha dichiarato l’assessore, riporta Ansa.it.



Il 90% delle risorse andranno a sostegno di progetti green.

Obiettivo dell’operazione, infatti, è l’ammodernamento delle strutture, ma anche la riduzione del loro impatto ambientale “in un'ottica - ha precisato l’assessore - di economia circolare e risparmio energetico, in accordo con quelle che sono le linee guida del Pnrr”.