Banyan Tree approda in Giappone, cinque new entry in cinque anni

12:26

Banyan Tree ha deciso di rafforzare il suo presidio asiatico varcando per la prima volta i confini del Giappone. I nuovi hotel saranno cinque e nascono dalla partnership del gruppo con Wealth Management Group: Dhawa Yuiira e Garrys Nijo Castle – questi i nomi delle prime due new entry – sono operativi da inizio mese, mentre Banyan Tree Higashiyama e Banyan Tree Ashinoko Hakone apriranno da qui al 2026.

Banyan Tree Higashiyama Kyoto sarà in augurato nella primavera del 2024 come un lussuoso resort urbano con 52 camere e una vista spettacolare sulla città di Kyoto. Sarà anche il primo e unico hotel nella città di Kyoto ad avere un palco Noh.



Banyan Tree Ashinoko Hakone, spiega TravelPulse, aprirà invece nel 2026 in un’area famosa per le sue sorgenti termali e la vista sul Monte Fuji, vicino al Lago Ashino.



Un resort montano

Il gruppo inaugurerà un complesso residenziale anche nella stazione sciistica di Niseko, grazie a un’altra partnership, firmata con Terraform Capital. Incluiderà un resort con 50 camere e alloggi residenziali con 113 sistemazioni, da quelle con una camera da letto alle ville disponibili per la vendita.