B&B Hotels a quota 58: new entry a Torino con il President

B&B Hotels continua la sua marcia italiana con l’acquisizione del B&B Hotel Torino President, il secondo albergo del gruppo a Torino e il terzo in Piemonte. L’hotel dispone di un garage privato e ha 72 camere non fumatori di varia tipologia - doppie, matrimoniali, triple e quadruple -; è adatto sia a una clientela business, sia alla componente leisure, dal momento che si trova nei pressi del nuovo parco scientifico e tecnologico per l’ambiente - Environment Park – a un km dalla Stazione di Porta Susa, a 2 dalla Stazione Centrale di Porta Nuova e a poco più di 2 km dal centro città e da Piazza Castello.

I servizi

Le camere sono dotate di wi-fi gratuito a 300 Mb/s, bagno con doccia e asciugacapelli, climatizzazione autoregolabile, Smart TV con canali satellitari e Sky, frigobar e cassaforte elettronica. La colazione offre un buffet di alta qualità che si completa con prodotti bio e gluten free.



La new entry porta a 58 le strutture italiane del gruppo, che in Europa ne conta ormai 650. “Stiamo procedendo a un ritmo incessante - sostiene Valerio Duchini, presidente e a.d. di B&B Hotels Italia -, a conferma del grande investimento che vogliamo portare avanti sul territorio italiano, con delle opportunità che vogliamo offrire in termini di occupazione, sviluppo locale e ospitalità nelle singole regioni e città”.