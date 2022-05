B&B Hotels: ecco la strategia per crescere ancora in Italia e nel mondo

di Paola Trotta

12:28

Sicurezza, smart design, innovazione tecnologica, progetti responsabili, destinazioni, qualità, prezzo, attenzione ai nuovi bisogni della clientela. Sono questi i punti su cui si basa la mission di B&B Hotels che continua la sua crescita: nel 2021 ha chiuso con un fatturato di circa 500 milioni di euro a livello globale e in Italia con 60 milioni aprendo oltre 50 nuove strutture nel mondo, arrivando a quota 650, e 55 alberghi in Italia.

La catena, che vanta un business model a gestione diretta, ha un piano di espansione che vede ”10 nuove aperture nel 2022 in Italia e arrivare 700 alberghi a livello globale” spiega Valerio Duchini (nella foto) presidente e a.d. di B&B Hotels Italia. “Entro il 2023 miriamo al raggiungimento a oltre 1.000 hotel in tutte le maggiori città, in punti strategici come centri storici, stazioni metropolitane ma anche raccordi stradali e aeroporti”.



L’obiettivo è quello di approdare in nuove destinazioni e rafforzare la presenza in quelle già presidiate grazie a un modello di ospitalità innovativo.