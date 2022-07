BWH Hotel Group: new entry a Trapani con Palazzo Gatto Art Hotel & Spa

10:50

BWH Hotel Group sviluppa in Sicilia il brand BW Premier Collection con una new entry nata dal recupero di un palazzo del ‘700: Palazzo Gatto Art Hotel & Spa a Trapani. Situato in pieno centro storico, l’edificio è stato oggetto di restyling in base al progetto architettonico di Vito Corte e di architettura degli interni e illuminotecnico di Simone Micheli Architect, insieme al proprietario Salvatore Imbordino.

Le camere sono 19 divise tra Superior, Deluxe, Family Suite, Exclusive e Royal. Gli elementi decorativi ed estetici si ispirano alla millenaria tradizione siciliana e le ceramiche prodotte a Santo Stefano di Camastra sono realizzate da artisti noti a livello internazionale. “Abbiamo scelto BWH per la grande forza e visibilità del brand. Ci leghiamo ad un marchio globale che trasmette fiducia e ci assicura visibilità in mercati di grande interesse - dichiara Salvatore Imbordino, proprietario dell’albergo -. Abbiamo incaricato Simone Micheli del progetto di restyling perché volevano un prodotto dallo stile contemporaneo rispettoso però del fasto delle sue origini. Oggi il nostro hotel è un’unicità in una destinazione che sta vivendo una bellissima stagione di richiamo turistico”.

All’interno dell’albergo la cantina, che si avvale di un sommelier esperto, il rooftop e il rooflounge per scoprire Trapani dall’alto, e poi ancora uno spazio Wellness & Spa.