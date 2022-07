Gruppo UNA, nuovi pacchetti estivi al Milano Verticale|UNA Esperienze

09:25

Si chiama Summer V Lounge Temporary Experience la nuova proposta con cui l’hotel Milano Verticale|UNA Esperienze del Gruppo UNA arricchisce il soggiorno dei suoi ospiti durante il periodo estivo.

Fino al 4 settembre chi pernotta nell’hotel avrà la possibilità di aggiungere al soggiorno l’accesso al rooftop panoramico situato al tredicesimo piano di Milano Verticale|UNA Esperienze e trascorrere una mattina o un pomeriggio di svago tra le piscine Jacuzzi e i lettini riservati. A disposizione degli ospiti anche una selezione di soft drinks e una bottiglia di prosecco, accompagnati da uno snack di benvenuto e una sorpresa.



I servizi della penthouse suite

L’esperienza in terrazza è arricchita dai servizi offerti dalla penthouse suite, lo spazioso appartamento dal design contemporaneo propone servizi dedicati come minibar free, snack a disposizione, stampante multifunzione, libri e molto altro. I clienti hanno anche a disposizione un menu beauty da cui scegliere trattamenti per la pelle by Dr Hauschka da godersi sul proprio lettino. La Vertical Summer Temporary Experience è disponibile anche tra le soluzioni prenotabili online tramite un’offerta che include un soggiorno in camera V floor e l’accesso alla Summer Lounge.