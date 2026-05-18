Wizz Air scommette su un nuovo terno e gioca i numeri 11, 4 e 3. La compagnia low cost continua infatti a investire sull’Italia e annuncia l’inserimento di tre nuovi aerei basati rispettivamente su Milano Malpensa, Catania e Napoli. Basi che potranno quindi ora contare rispettivamente su 11, 4 e 3 aerei dal prossimo autunno.

Per quanto riguarda l’hub del Nord Ovest il nuovo ingresso sarà operativo dal prossimo 14 settembre e consentirà l’attivazione di 4 nuove rotte: Santander, Saragozza, Porto e Agadir-Al Massira. Quattro destinazioni in più saranno anche quelle raggiungibili dal Fontanarossa, dove dalla metà di dicembre verranno attivati i voli per Roma Fiumicino (tre voli al giorno), Valencia, Alicante e Porto.

Sempre a dicembre sarà infine disponibile l’aeromobile aggiuntivo di Napoli, da dove partiranno tre direttrici aggiuntive direzione Spagna, vale a dire Barcellona (giornaliero), Madrid e Bilbao.