Apre a Biella Hotelcittadellarte, nuovo spazio di accoglienza per il teambuilding creativo

Hotelcittadellarte – 31 camere contenenti opere originali di Giuseppe Stampone e la facciata con interventi pittorici di Matteo Raw Tella – serve infatti ad agevolare la permanenza dei gruppi impegnati nelle attività di team building legate al programma Terme Culturali : “un progetto rivolto a gruppi e aziende – spiega l’ideatrice Armona Pistoletto – che punta alla rigenerazione delle capacità di creazione e relazione attraverso percorsi artistici”.

A tagliare il nastro è nientemeno che Michelangelo Pistoletto , artista contemporaneo di fama mondiale, che con l’apertura di Hotelcittadellarte aggiunge una nuova tessera all’offerta della sua Fondazione. Vista sulle montagne e sui boschi intorno a Biella (dal 2019 Città Creativa Unesco), ampi spazi per i laboratori creativi tradizionalmente frequentati da artisti in arrivo da tutto il mondo, lo spazio di lavoro del Maestro Pistoletto si apre ora anche alle imprese desiderose di potenziare l’armonia all’interno dei propri staff.

L’obiettivo è costruire un’offerta di ben-essere legata alla pratica e alla fruizione dell’arte, “secondo modalità accessibili a chiunque – tiene a sottolineare Armona Pistoletto – anche a chi non ha alcuna confidenza con pittura, ceramica o altre forme di espressione artistica”. Tutto questo all’interno di un campus distribuito su più edifici ristrutturati di cui l’hotel è ora parte integrante nonché conferma dell’impegno della Fondazione nei confronti dell’ambiente. Per realizzarlo gli architetti hanno infatti ripristinato gli intonaci in calce della struttura preesistente, i solai in legno, recuperato antiche vasche ora adibite alla raccolta dell’acqua piovana, installato un impianto di riscaldamento geotermico e utilizzato per le moquette materiali derivanti dal riciclaggio delle reti da pesca recuperate negli oceani. P.T.V.