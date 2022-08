Milano torna ai livelli del 2019: i dati sull'occupazione degli alberghi

11:35

Le vie di Milano tornano a riempirsi di turisti segnando dati record. Il numero di presenze registrate a luglio ha superato il 2019 con tassi di riempimento che hanno sfiorato il 70%, e anche per il mese di agosto, le strutture alberghiere contano già il 50% di camere prenotate.

"Abbiamo registrato prenotazioni pari al 35% delle stanze negli hotel in centro per settembre e ottobre. Ci aspettiamo di raggiungere la media dell'80% di occupazione", spiega Maurizio Naro, presidente dell'associazione degli albergatori di Confcommercio Milano a repubblica.it.



I viaggiatori, per lo più inglesi, francesi e tedeschi, arrivano solitamente nel fine settimana con tempi di permanenza medi di 2 o 3 giorni. A creare delle criticità per il comparto alberghiero è però la carenza di personale che mette a rischio l'erogazione dei servizi. "Stiamo tornando a incassare. Ma non è ancora sufficiente e gli aumenti delle bollette hanno in parte frenato la ripresa", conclude Naro. G. G.