Sandals Resorts: quarant'anni e non sentirli

15:52

"I programmi 'Island Inclusive' e '40 for 40 initiatives' rappresentano una svolta storica per Sandals Resorts. A 40 anni dall'avvio delle attività e con un ventaglio di ben 16 strutture, la compagnia simbolo dell'ospitalità caraibica non solo è entrata nel suo primo mercato di lingua non inglese (Curaçao nelle Antille Olandesi), ma ha iniziato a trasformare il soggiorno in esperienza di nicchia sul territorio. Con l'inaugurazione del Sandals Royal Curaçao, avvenuta lo scorso 1° giugno, è stato infatti lanciato il primo programma di ristorazione esterna del brand, finalizzato a scoprire i sapori di 8 ristoranti appositamente selezionati sull'isola. "Immergersi nello spirito della destinazione - spiega Christian Casagrande, sales manager Southern Europe per Sandals Resorts International - è un'esigenza sempre più forte per gli ospiti dell'era post-Covid...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)