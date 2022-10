The Student Hotel diventa The Social Hub: due nuove sedi in Spagna

14:39

Due nuove strutture per The Social Hub, il nuovo brand sotto il quale rinasce The Student Hotel. Il gruppo ha scelto la Spagna per ampliare la propria offerta, con due nuove sedi a Barcellona e a Madrid.

Entrambe le sedi, in apertura entro il prossimo mese, rappresentano il perfetto punto di partenza per visitare le città ospitanti: The Social Hub Madrid è attualmente in fase di soft opening e verrà inaugurato il 27 di ottobre, mentre The Social Hub Barcelona Poblenou aprirà i battenti il primo di novembre.



Completo di alloggi per studenti, per soggiorni brevi e lunghi, di camere di albergo, di spazi per riunioni e co-working così come di un programma di eventi selezionati, con le due nuove aperture The Social Hub conterà 15 sedi in tutta Europa in una selezione di località urbane incluse Amsterdam, Berlino, Firenze e Vienna.



“Siamo entusiasti di aprire le nostre sedi di Barcellona e Madrid questo autunno con la nuova identità de The Social Hub. La nostra nuova identità rappresenta il percorso che abbiamo fatto insieme alla nostra comunità lungo l’arco degli ultimi 10 anni e siamo molto emozionati di poter continuare a cresce e a migliorare la nostra offerta in altre sedi future” dice Charlie MacGregor, (nella foto) fondatore e amministratore delegato de The Social Hub.



Questo autunno, The Social Hub lancerà l’esperienza del pasto comunitario come parte integrante del suo programma di eventi, offrendo agli ospiti un luogo dove poter incontrare menti affini e persone che hanno voglia di creare cambiamenti.