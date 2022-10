Booking.com e prenotazioni senza pagamento anticipato: nuovo webinar in programma

13:27

Si è svolto un webinar, organizzato da Booking.com, per illustrare le nuove modalità di gestione delle prenotazioni senza pagamento anticipato. Poiché, a causa dei limiti tecnici imposti dalla piattaforma utilizzata dalla Ota – spiega Federalberghi in una circolare -, hanno potuto partecipare al seminario online non più di 500 persone, e per ovviare a tale inconveniente, Booking ha reso disponibili alcune slide e organizzato un secondo appuntamento, che si terrà il prossimo 25 ottobre a partire dalle ore 11.

Durante il nuovo webinar, si legge su Hotelmag, sarà possibile vedere la registrazione dell’evento del 19 ottobre, con il supporto di funzionari che gestiranno in tempo reale le eventuali domande. Booking.com invierà direttamente un invito a quanti avevano effettuato la registrazione per il primo webinar senza potervi poi partecipare.



