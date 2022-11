Numa Group, partnership con Domorental per il noleggio operativo

13:14

Numa Group, l’azienda tedesca che opera nell’ambito degli affitti brevi e degli hotel di design, ha siglato una partnership con l’italiana Domorental specializzata in performance ranting, ossia il noleggio di prodotti, macchinari e servizi atttraverso il pagamento di un canone ricorrente, senza ricorrere al finanziamento bancario.

“La strategia e il nostro business - spiega Jahim Bensoltane, Head of Finance di Numa (nella foto) - sono basati sulla tecnologia e la digitalizzazione: fino all'80% dei servizi è digitalizzato. Il renting (noleggio operativo) rappresenta un costo, mentre il leasing è un debito. Tutto ciò consente di ottenere una working capital efficiency; noleggiando un bene rimane capitale circolante nelle casse dell’azienda che può realizzare nuovi investimenti”.



Numa, che in Europa conta tremila camere ed è presente, oltre che nel nostro Paese, in Spagna, Germania, Portogallo, Norvegia, Repubblica Ceca e Austria, ha appena firmato con LaSalle Investment Management una partnership per un piano di sviluppo paneuropeo di 500 milioni di euro. La società ha aperto quattro nuove strutture in Italia, nel centro di Milano e a Roma. Domorental, invece, realizza progetti chiavi in mano principalmente nelle aree di business: Proptech, Energy Transition, Circular Economy, Agritech, Smart Cities, MedTech, Intelligence Industry, Security software anche in iCloud.