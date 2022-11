di Stefania Galvan

08:05

"La nostra tradizione è legata all’albergatoria, ma per completezza di offerta abbiamo deciso di intraprendere anche l’altra strada, quella del turismo residenziale di lusso". Così Paola Isidori, general manager del gruppo toscano Paradise Hotels, commenta l’acquisizione, nel cuore di Montepulciano, della gestione del Bellarmino Boutique Apartments, un complesso di 11 appartamenti di lusso nel pieno centro, a due passi da Piazza Grande, all’interno del palazzo rinascimentale dove, nel 1542, nacque San Roberto Bellarmino.

Intercettare nuovi target

Una struttura che consente di diversificare non solo il business, ma anche il pubblico di riferimento del gruppo: “Finora - spiega Isidori - dall’estero arrivavano soprattutto coppie, da qui la nostra politica di grande attenzione alle famiglie”. E la risposta non si è fatta attendere, dal momento che gli appartamenti sono tutti prenotati per le vacanze di fine anno.



Buono il riscontro anche per le altre strutture del gruppo, a cominciare da quel Grand Hotel Terme, il 4 stelle superior di Chianciano Terme che è stato la prima proprietà di Paradise Hotels e ha aperto nel 1986, arricchendosi di una Spa nel 1997, “una delle prime in Italia all’interno di un hotel” ricorda Isidori. La struttura si caratterizza per la presenza quasi esclusiva di italiani ed è aperta tutto l’anno: “Nel 2021 abbiamo registrato un boom dovuto ai voucher vacanza - spiega Isidori -, mentre quest’anno la situazione è tornata alla normalità”.



La clientela internazionale

A tornare in grande quantità sono stati anche i clienti europei, primo mercato del suggestivo Castello di Leonina, una fortezza del XIII secolo nel cuore delle famose crete senesi: “Siamo alle porte di Siena, in una posizione ideale per chi voglia esplorare il territorio - spiega la general manager - e quest’anno abbiamo fatto il pienone di tedeschi, spagnoli, francesi e scandinavi, innamorati della Toscana”.



Ma tra gli amanti di questa regione straordinaria ci sono soprattutto gli americani, che tra le strutture Paradise Hotels prediligono il Cortona Resort & Spa: “Normalmente d’estate l’80 per cento della nostra clientela è rappresentato da stranieri, ora siamo a un 50% circa ma poco per volta stiamo raggiungendo di nuovo la percentuale pre-Covid. Qui siamo a Cortona, in provincia di Arezzo, e il richiamo per gli ospiti stranieri è forte anche grazie alla produzione di tanti film proiettati nelle sale internazionali”.



La nuova app

Per facilitare il lavoro dei suoi hotel il gruppo l’operatore ha ideato un’app dedicata scaricando la quale i clienti dell’hotel hanno subito accesso alle offerte a loro riservate. Ogni singola struttura ha inoltre la possibilità di inviare promozioni e fidelizzare gli ospiti tramite un programma personalizzato, comunicando in tempo reale con tutti gli utenti dell’app grazie alle notifiche push.



“L’hotel può dare più valore ai propri clienti offrendo loro scontistiche e coupon promozionali, in base agli accordi stipulati con partner quali ristoranti, noleggi auto, locali o musei. L’ospite potrà anche fare il check-in automatico senza attese alla reception e sentirsi come a casa propria”.



Cuore toscano

Il gruppo, con quattro strutture tutte in Toscana, si appresta a chiudere il 2022 con un fatturato di oltre 8 milioni di euro (+32%), 57.600 presenze e una percentuale di repeater in continuo aumento: “Il nostro obiettivo? Continuare a restare nella nostra regione, presidiandone le location più belle con nuove acquisizioni”.