Meliá: due nuovi hotel Innside in Sicilia

10:35

Meliá allunga in passo sull'Italia. La compagnia alberghiera annuncia due nuovi hotel in Sicilia, che opereranno con il marchio Innside. L'apertura è prevista per il 2024 e porterà ad ampliare l'offerta sulla Penisola con 261 ulteriori camere.

La prima delle due strutture, l'Innside Noto, disporrà di 146 camere e guarderà anche al segmento Mice. L'Innside Cala Rossa invece offrirà 115 camere con spazi per eventi e centro benessere.



L'apertura delle due strutture, come evidenzia preferente.com, non segna solo l'espansione di catena sull'Italia, ma anche l'internazionalizzazione del brand Innside by Meliá, che sta accelerando la crescita negli ultimi anni.



L'Innside Noto e il Cala Rossa vanno ad aggiungersi agli altri due progetti in Sicilia: apriranno i battenti sempre nel 2024, infatti, il Meliá Taormina e il Meliá Siracusa.