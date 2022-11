Design Hotels, sei nuovi ingressi: doppia new entry per l’Italia

09:21

Sono sei le new entry del portfolio di Design Hotels, con una doppia novità tricolore, rispettivamente a Lana in Alto Adige e a Laigueglia in Liguria.

Pubblicità

Nel primo caso si tratta dell’Hotel Schwarzschmied, recentemente ristrutturato e dotato di un area wellness con piscina all’aperto da 29 metri, sauna finlandese e bio sauna, mentre nel secondo parliamo dell’Hotel Windsor, dotato di 25 camere e dotato di una spiaggia privata per i clienti.



Gli altri nuovi ingressi sono il FREIgeist Göttingen Nordstadt e il Wilmina entrambi in Germania, il The Luma Hotel in Malaysia e l’House Hotel Old Tblisi.