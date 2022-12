Rimini progetta la riqualificazione del ricettivo: strutture alberghiere sotto la lente

13:31

Avviare nel 2023 la riqualificazione ricettiva in area turistica, puntando anche a uno sviluppo dell’offerta lusso. È l’obiettivo annunciato dal sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad. È, infatti, in atto, da parte del Comune la definizione dell’iter tecnico per la redazione dello stato di fatto del sistema ricettivo della città, con una fotografia aggiornata sul numero di strutture, sulle loro proprietà e sull’attività stagionale o annuale.

Per testare il modello di analisi verrà effettuato un approfondimento sperimentale su una zona territoriale che presenta casistiche di alberghi abbandonati o in dismissione, per poi allargarla ad alcune aree che rientrano nella fascia turistica ma che ne hanno perso la connotazione. Verrà quindi fatta una proposta amministrativa, da discutere con la città, che metterà insieme la normativa regionale in materia con quelle che saranno... (continua a leggere su HotelMag)