Federalberghi Roma: “Occupazione all’85%”

13:27

Gli albergatori romani guardano a Natale e Capodanno con ottimismo. È il direttore generale di Federalberghi Roma, Tommaso Tanzilli, a parlare di un trend positivo, che in questi mesi non si è mai interrotto e che, quasi inaspettatamente, ha trovato conferma anche per la fine del 2022. “Roma non è mai stata una destinazione strepitosa per le festività natalizie, eppure oggi il tasso di occupazione medio è attorno all’85%, molto elevato per un periodo che, in teoria, è considerato di bassa stagione per la Capitale”.

Pubblicità

Un ottimismo diffuso che per il momento non risente eccessivamente dell’assenza dei turisti altospendenti provenienti dall’Asia. “Gli americani – sottolinea il rappresentante di Federalberghi... (continua a leggere su HotelMag)