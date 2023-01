di Stefania Galvan

08:05

Christian Casagrande (nella foto), Sales Manager Southern Europe di Sandals Resorts International, lo ribadisce: quella del 2022, da parte della componente italiana, è stata una performance del tutto inattesa e solo la notevole brevità della stagione non ha consentito di chiudere l’anno ai livelli del periodo pre-pandemico.

Stagione troppo corta

“Sono mancati tutto il periodo autunnale e invernale - spiega - e si è riaperto solo a marzo, in grave ritardo rispetto ad altri mercati”. Il suo riferimento è alla componente nordamericana che, spiega il manager, in realtà non è venuta mai a mancare, nemmeno nei periodi più bui della pandemia: “Questo - sottolinea - ci ha consentito di tenere quasi sempre aperte le strutture Sandals, mantenendo alto il livello occupazionale”.



Ed è stato proprio il mercato nordamericano, il più importante per il gruppo, a far sì che Sandals abbia archiviato il 2022 come uno degli anni migliori di sempre. “Per quanto riguarda, invece, l’Italia - specifica Casagrande -, grazie a un rimbalzo che si è protratto fino a estate inoltrata siamo riusciti a raggiungere il target per questo bacino, che era molto ambizioso”.



Il 2023 anno del ritorno alla normalità

Ora gli occhi sono puntati su questo 2023 che, ne è sicuro Casagrande, segnerà il pieno recupero: “Per il mercato italiano torneremo in linea con il 2019; lo anticipano i primi segnali, che mostrano come ci sia ancora un ampio bacino di persone che hanno posticipato il matrimonio o il viaggio di nozze al 2023 e che stanno già prenotando. Uno zoccolo duro di clienti che non intende rinunciare al viaggio della vita, nonostante l’incertezza economica e l’inflazione che minaccia di erodere il loro potere d’acquisto”.



Al sottodata che ha caratterizzato il 2022 si contrappone, quindi, una rinnovata tendenza all’advance booking “e a innalzare il budget a disposizione, magari per usufruire di servizi d’eccellenza come l’opzione Butler Elite, che prevede la presenza del maggiordomo 24 ore su 24, a disposizione per ogni esigenza”.