Le previsioni di Sandals: “Sarà l’anno della fiducia”

Un anno incoraggiante sotto tanti punti di vista. Christian Casagrande, sales manager Southern Europe di Sandals Resorts International, non ha dubbi: dopo un 2022 che ha visto il mercato italiano riaffacciarsi sul lungo raggio, ritiene che il 2023 sarà "estremamente interessante", e non solo per la ripresa delle prenotazioni.

"Lo scorso anno a livello globale è stato uno dei migliori di sempre e, sul mercato Italia, abbiamo raggiunto il target, che era molto ambizioso” dice in un’intervista sull’ultimo numero di TTG Magazine.



“Quest'anno – continua Casagrande - però prevedo che i ritmi di prenotazione saranno in linea con quelli pre-pandemici, anche perché stiamo ancora attingendo al bacino di chi ha posticipato il matrimonio o il viaggio di nozze nel 2023, a causa del Covid".



