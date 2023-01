The Leading Hotels of the World, partnership con Hotelbeds

16:24

Hotelbeds ha stretto un accordo di collaborazione con The Leading Hotels of the World. La nuova sinergia offre ai clienti di Hotelbeds l'accesso per la prima volta a un significativo portfolio di strutture di lusso, con proprietà in oltre 80 paesi in tutto il mondo. A sua volta, l'accordo apre il sistema di distribuzione di Hotelbeds in 195 paesi agli hotel di Lhw offrendo una vasta gamma di vantaggi, tra cui la capacità di garantire la parità tariffaria su tutti i suoi canali.

“Questo nuovo accordo apre The Leading Hotels of the World alle nostre piattaforme di prenotazione, tra cui 64mila agenzie di viaggi, ampliando al contempo la nostra offerta di hotel di fascia alta - ha affermato Paul Anthony, digital commercialization director di Hotelbeds -. Quest'anno abbiamo assistito a un aumento della domanda di strutture di livello elevato e questa alleanza ci aiuterà a soddisfare la domanda crescente”.

Nell'ultimo anno, Hotelbeds ha registrato un aumento delle prenotazioni di strutture di lusso, con molte destinazioni che hanno registrato una crescita superiore al 50%.



“Siamo entusiasti di collaborare con Hotelbeds per supportare le innovative strategie di distribuzione dei nostri hotel - ha aggiunto Phil Koserowski, senior vice president e chief marketing officer, The Leading Hotels of the World -. Hotelbeds è una preziosa aggiunta al programma Leading Strategic Sourcing".