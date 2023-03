08:03

“Per il futuro Blu Hotels sarà concentrato solo sull’Italia. E’ il nostro mercato, quella che ci dà ampie soddisfazioni e non vogliamo spendere energie sull’estero”. Traccia così la rotta della compagnia il presidente Nicola Risatti, intervistato nel corso del primo forum sull’hotellerie di Pambianco che si è tenuto a Palazzo Mezzanotte di Milano.

“Ci focalizziamo sul leisure e sul miglioramento dell’offerta – ha aggiunto -, per il quale però è necessario- fare leva su personale altamente formato e motivato. Un tema di non facile soluzione questo: sulle difficoltà che si stanno riscontrando dobbiamo fare mea culpa anche noi imprenditori. Dobbiamo cercare di essere più attrattivi e valorizzare i giovani”.



Guardando all’andamento Risatti confida in una nuova crescita del fatturato dopo i risultati del 2022 contrassegnati da fattori di riempimento più bassi ma tariffe medie molto più elevate. “E poi stiamo cercando di aumentare la quota di distribuzione diretta, che oggi è al 50 per cento. Vorremmo svincolarci il più possibile in particolare dalle Ota”, ha concluso.