di Stefania Galvan

08:08

Un investimento di 10 milioni di euro per rivoluzionare un ex Sheraton trasformandolo nel secondo indirizzo italiano di un nuovo brand in forte espansione in tutto il mondo: Tribute Portfolio.

Marriott International crede nelle potenzialità dell’Italia e ha scelto Milano per fare il bis nella Penisola. Dopo il The Regency di Roma ecco, dunque, che riapre sotto le sue nuove insegne Duo Milan Porta Nuova, a Tribute Portfolio Hotel.



“La struttura - racconta il general manager Fabio Leoni (nella foto) - è del 1958 e prima ospitava uffici, poi diventò il Four Points by Sheraton Milan Center e ora inizia la sua nuova vita come Tribute Portfolio”.



Una spiccata personalità

Il nuovo marchio - che ora unisce 86 hotel nel mondo e aspira arrivare a 200 nel 2023 - comprende strutture indipendenti, ognuna delle quali si caratterizza per la spiccata personalità, e il nuovo indirizzo di Milano non fa eccezione: “La ristrutturazione - continua Leoni - è iniziata a giugno 2022 coinvolgendo tutte le aree, dalle 239 camere e suite agli spazi comuni”.



Interscambio con l'esterno

Spazi che ora si sono trasformati in aree aperte alla contaminazione con l'esterno, in un continuo interscambio con il territorio e dove il richiamo alla stazione - l’hotel è a cinque minuti a piedi da quella Centrale - è continuo e si ritrova negli arredi, nei quadri, nelle stampe e nell’uso del legno: “Tra gli spazi di coworking - sottolinea Leoni - c’è una zona che richiama la stazione con la biglietterie e le panche che ricordano quelle degli antichi vagoni; abbiamo persino un photo booth a tema”. Aperti alla città anche il Duo Bistrot e il Duo Café, che ha nel suo cortile esterno la sua naturale estensione.



Obiettivo della struttura, un quattro stelle superior, attirare un mix di clientela: “L’orientamento è business - abbiamo cinque sale riunioni -, ma la peculiarità della struttura e la sua vicinanza alla stazione la rendono adatta anche a un pubblico leisure. La concorrenza è agguerrita, visto che a Milano ci sono circa 500 hotel, ma il carattere particolare e stravagante del Duo Milan sono sicuro che faranno la differenza”.



Differenza già percepita dai mercati internazionali, che mostrano grande interesse per il nuovo brand Marriott: “La curiosità per il secondo indirizzo italiano di Tribute Portfolio sta crescendo rapidamente - osserva il general manager -; febbraio è stato molto positivo e le prenotazioni sono in costante ascesa; il 60% della clientela è italiano e il 40% internazionale, con una forte componente statunitense, ma anche un buon riscontro da parte della clientela anglosassone”.