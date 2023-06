Meliá, joint venture con Banca March per l'acquisto di 3 hotel

14:05

Meliá Hotels International e Banca March hanno creato una joint venture acquistando tre hotel: Sol Beach House Ibiza 4*, che sarà riposizionato sotto il marchio Meliá Hotels & Resorts; Meliá Fuerteventura 4*, riposizionato verso un segmento premium, e Innside Fuerteventura 4*.

La catena manterrà la quota del 20% e continuerà anche a gestire tutte le proprietà, mentre l'istituto di credito prenderà il controllo dell'80%. Per Meliá, l'accordo “"rafforza la sua strategia di alleanza per la crescita con modelli asset-light con partner strategici di prim'ordine” afferma Gabriel Escarrer, executive vice president e ceo di Meliá Hotels International (MHI).



Banca March si afferma sempre più come realtà di riferimento nella consulenza alle imprese alberghiere. Dal 2008 la Banca ha gestito oltre 2.650 milioni di euro in progetti di joint venture, a cui hanno partecipato anche 1.800 clienti e nel 2022 sono stati commercializzati progetti per un importo di 570 milioni di euro.



Paola Trotta