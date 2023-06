08:31

Hilton continua a dominare la classifica dei brand alberghieri, restando per l’ennesimo anno il marchio di maggior valore con 11,3 miliardi di euro, mentre l’americano Conrad Hotels & Resorts appare come il più forte. Lo dice l’annuale report 2023 Hotels 50 redatto da Brand Finance.

Dopo due anni di restrizioni alla mobilità e incertezza economica, lo scorso anno c'è stato già un ritorno ai modelli di viaggio pre-pandemia, eppure più della metà (27) dei primi 50 marchi del settore alberghiero rimane al di sotto dei valori che aveva prima della pandemia.



Hilton ha aumentato del 9% il valore del proprio marchio e da Brand Finance spiegano che ciò è dovuto ai ricavi che sono saliti alle stelle a causa del travel revenge. Sebbene i risultati di quest'anno indichino un leggero rallentamento in questo slancio di crescita, il valore del marchio Hilton rimane al di sopra del livello pre-pandemia ed è quasi il doppio di quello del secondo marchio.



Al secondo posto si piazza Hyatt, il cui valore del marchio è aumentato del 15% raggiungendo i 5,9 miliardi di euro. Hampton by Hilton, con un valore del marchio di 4.100 milioni di euro, sale di un gradino nel 2023 e si classifica al terzo posto, superando i 3.900 milioni dell'anno precedente. Al quarto posto c'è Holiday Inn, sceso da 4.200 milioni a 3,6 milioni di euro, e la top 5 è completata da Marriott, che rimane nella stessa posizione anche se il suo valore è passato da 2.300 milioni di euro a 3.000 milioni.



È invece Le Méridien il marchio alberghiero che è cresciuto di più: il 431% in più, raggiungendo i 645,2 milioni di euro, grazie all'espansione registrata nell'ultimo anno. Autograph Collection è il secondo marchio con il maggior incremento di valore (206%) e Barceló appare in terza posizione, che ha praticamente raddoppiato il suo valore (97%).



Infine, una terza classifica identifica i brand più forti, basandosi sulle spese di marketing e le prestazioni aziendali. Questa speciale classifica è guidata da Conrad Hotels and Resorts, sulla quale è stata sviluppata un’importante strategia di sviluppo globale.