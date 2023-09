InOut|The Contract Community: le 'Utopie' possibili nell'edizione 2023 di Hotel in Motion

10:02

Le utopie di InOut|The Contract Community, l’appuntamento organizzato da Italian Exhibition Group che si terrà dall’11 al 13 ottobre nei padiglioni di Rimini Fiera in contemporanea con TTG Travel Experience, continuano anche nel progetto Hotel in Motion curato da Gian Luca Ceccarini e dall’architetto Anna Palucci di Fai La Mossa Giusta.

“Siamo riusciti a trasformare le esigenze di business e di gestione in progetti idealmente realizzabili, in linea con il tema Utopia di questa edizione - spiega Gloria Armiri, Group Exhibition Manager - Tourism & Hospitality Division di Italian Exhibition Group -. Abbiamo ascoltato e seguito la direzione verso la quale si sta spostando il comparto del turismo e dell’hospitality e deciso di puntare anche noi, come manifestazione, verso nuovi orizzonti per approcciare altrettante prospettive di crescita”.



La lunga esperienza maturata nel settore hospitality da Fai La Mossa Giusta ha trovato terreno fertile all’interno del più completo marketplace italiano dell’ospitalità che, quest’anno, racconta tante utopie possibili e realizzabili. Recupero & Relax, Recupero & Rigenerazione sono le declinazioni e le sfide del mercato dell’hôtellerie presentate nell’edizione 2023 di Hotel in Motion. Un concept che indaga il concetto di hotel in continuo movimento sottolineando l’importanza di uno spazio versatile capace di rispondere alle richieste degli operatori di settore e, ovviamente, della clientela.



La proposta si concretizza, qui, nell’ipotesi di una location calata in un paesaggio storico e architettonico che inevitabilmente rimanda alla bellezza e alla territorialità italiana nella quale vengono inseriti dei servizi di Wellness Suite, Centro Benessere/SPA e area Fitness. Quest’ultima pensata sia nella versione indoor che outdoor. Sono questi elementi che rendono l’esperienza di recupero e relax unica nel suo genere soddisfacendo dei requisti must have per le strutture ricettive contemporanee.



“Live Believe, il claim del nostro anno dedicato alle utopie possibili, ritorna nel progetto di Hotel in Motion, che proietta le esigenze del futuro nel mondo hôtellerie accompagnando l’idea di turismo trasformativo in cui crediamo e viviamo” conclude Gloria Armiri.