15:27

Intermodalità e mobilità diffusa, esperienzialità e miglioramento della qualità dell’offerta. Sono questi i tre punti intorno a cui ruota la ricetta di Federturismo Confindustria per lo sviluppo del settore in Italia nel corso del 2020.

“Servono porte di accesso efficienti ed integrate con i sistemi infrastrutturali” ha sottolineato il presidente Gianfranco Battisti (nella foto) durante l’incontro con la stampa che si è tenuto oggi all’aeroporto di Milano Linate e a cui hanno partecipato anche l’amministratore delegato di Sea Armando Brunini e la vicepresidente dell'European Travel Commission e consigliere del cda dell'Enit Magda Antonioli.



Secondo il presidente, oltre che a.d. delle Ferrovie dello Stato, l’impegno deve essere per “un’accessibilità locale per i flussi turistici verso le città d’arte e i centri minori attraverso un’integrazione modale favorita da soluzioni digitali innovative che deve diventare un elemento dell’attrattività della nostra offerta turistica”.



Battisti ha inoltre anticipato che come Fs il lavoro dei prossimi anni sarà volto, tra gli altri, al collegamento con altri 10 aeroporti e all’integrazione della piattaforma di mobilità con la filiera del turismo.