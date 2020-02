13:08

Cts Viaggi entra ufficialmente in AiCS Travel, il nuovo network turistico nato su impulso dell’Associazione Italiana Cultura Sport per promuovere il turismo sociale e sportivo. L’accordo è stato siglato nei giorni scorsi a Roma dall’amministratore delegato di AiCS Travel, Gb Merigo, dal presidente di AiCS Bruno Molea, e da Stefano Roviglioni, proprietario del marchio Cts Viaggi.

Pubblicità

"Osservando ed apprezzando nel tempo le attività dell’Associazione Italiana Cultura e Sport ho proposto la possibilità di una collaborazione tra due realtà impegnate nel settore del turismo sostenibile, sociale, sportivo e studentesco - ha spiegato Roviglioni -. In particolare la tutela dell’ambiente e della biodiversità e la promozione di comportamenti improntati allo sviluppo sostenibile rappresentano due obiettivi prioritari di Cts Viaggi, valori che si ritrovano anche nella commissione ambiente di AiCS”.



La collaborazione

Attraverso l’intesa Cts Viaggi porterà avanti la sua attività di promozione turistica sociale con uno sguardo rivolto ai giovani sportivi e agli studenti. Allo stesso tempo, AiCS Travel unirà le vacanze studio, i viaggi adventure e il turismo sostenibile alla sua offerta legata al turismo sportivo e sociale.



L’accordo tra Cts Viaggi e AiCS Travel sarà la base di partenza per mettere a disposizione di tutti gli associati di AiCS e non solo, l'esperienza e le consolidate attività di Cts Viaggi nel settore turistico attraverso il lancio di rinnovati e mirati prodotti quali pacchetti viaggio, voli, corsi di lingua, viaggi studio.