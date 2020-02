Roma al bivio fra strutture fantasma ed eccellenze dell’ospitalità

14:58

Catene internazionali del lusso e fondi di investimento non fanno che contendersi gli angoli più iconici di Roma. Eppure l’impennata delle strutture di alta gamma, aumentate del 71 per cento negli ultimi cinque anni, non riesce a frenare l’avanzata della ricettività abusiva a Roma.

Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma, sceglie di aprire la diciassettesima edizione dell’Albergatore Day con i numeri della prima emergenza del turismo della Capitale, come si legge su TTG Magazine.



L'emergenza si chiama ricettività alternativa, quella che non segue le regole e prospera sulle spalle di chi, invece, lavora rispettando norme e obblighi.



