Campania, il glamping sostenibile e galleggiante nell’oasi di Laghi Nabi

15:34

Aprirà il 27 marzo, nell’oasi naturale rigenerata del Litorale Domizio, in Campania, il nuovo Glamping di Laghi Nabi. Eleganti lodge ecosostenibi e tende glamour accoglieranno i turisti in quello che sarà il più grande campeggio di lusso galleggiante del Sud Italia.



Il complesso si compone infatti di strutture galleggianti situate lungo il lago, pensate per garantire una totale immersione nell’ambiente naturale circostante.

Realizzato nell’area nata dalla rigenerazione ambientale di ex cave di sabbia in stato di abbandono, il Glamping di Laghi Nabi si propone come un esempio virtuoso di turismo sostenibile.



Lusso all'aria aperta

A completare l’esperienze un’ampia serie di servizi all’aria aperta e a contatto con la natura. A partire dalla colazione sul pontile di legno delle tende e dai pic-nic in riva al lago, per continuare con le passeggiate in bicicletta e i giri in pedalò, le lezioni di barca a vela e il birdwatching.



Gli ospiti potranno inoltre partecipare a corsi di yoga e pilates sul prato, andare a cavallo, navigare in canoa sui laghi oppure in kayak, rilassarsi su un’amaca o cenare in tenda, ammirare l’isola di Ischia da una mongolfiera ancorata o pedalare di notte su una pista ciclabile liminescente.



Oltre al Nabi Resort Glamping & Spa ed al ristorante Laghi Nabi ospita anche una struttura alberghiera a 4 stelle, il Plana Resort.