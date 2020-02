21:00

Mezzo milione di contributi per progetti di sviluppo nel turismo. Arrivano due bandi del Gal Langhe Roero Leader per far crescere il settore.

Pubblicità

I bandi riguardano la creazione e lo sviluppo di servizi al turista, anche in ottica di accessibilità. Uno riguarda le aziende agricole e l’altro le microimprese del turismo.



Come riporta targatocn.it, il 13 e il 19 febbraio sono in programma alcuni incontri informativo sul territorio.