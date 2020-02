Fidenza Village diventa ‘palcoscenico di racconti’ per Parma 2020

11:07

Si trasformerà in un ‘palcoscenico di racconti’ Fidenza Village per il 2020. Socio fondatore del Comitato organizzatore e partner ufficiale di Parma Capitale della Cultura 2020, la shopping destination celebrerà la città tutto l’anno con un programma di eventi firmati da Davide Rampello, direttore artistico del Villaggio per il biennio 2020-2021.

Il villaggio proporrà così esperienze coinvolgenti e innovative che celebrano il territorio e la multiculturalità, tra shopping e buon cibo. “Far vivere ai nostri ospiti un’esperienza indimenticabile di shopping, cultura, gastronomia e turismo, attraverso la creazione di sinergie con il territorio è da sempre la nostra missione - spiega Edoardo Vittucci, business director di Fidenza Village -. Siamo certi che la collaborazione con il professor Rampello arricchirà ulteriormente la già ampia offerta del nostro villaggio, rendendo Fidenza Village una destinazione unica e imperdibile”.



Numeri in crescita

Nel frattempo, i primi numeri del 2020 sono a segno più. Le vendite tax free sono cresciute per i turisti provenienti da Russia (+24%) e Ucraina (+27%). “Il turismo a Fidenza Village è cresciuto anche quest’anno: un trend stabile che conferma la nostra attrattività di shopping tourism destination”, conclude Silvia Tagliaferri, tourism director di Fidenza Village.