Parma Capitale della Cultura, la grande occasione

È iniziato con una tre giorni di festa l'anno speciale per Parma, eletta Capitale Italiana della Cultura 2020. Per i prossimi mesi, dunque, la città avrà puntati i riflettori internazionali e intratterrà i visitatori con un ricco calendario di eventi, consultabili sul sito www.parma2020.it.

"L'anno della Capitale - sottolinea Federico Pizzarotti, sindaco di Parma - non è arrivato per caso o per fortuna, ma grazie a un mix di competenza, intuizione e compiendo i passi giusti. Non è un premio, ma un merito. Parma ha fatto squadra e ha vinto una sfida importante...(continua nella digital edition)