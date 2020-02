09:42

“Gli operatori turistici internazionali ci dicono che la voglia di Italia aumenta”. Maria Elena Rossi, direttore marketing e promozione dell’Enit, guarda con fiducia al 2020, che sarà l’anno del turismo culturale.

“Per l’incoming italiano – ha anticipato a margine dell’evento ‘Enit meets Authentic Amalfi Coast’ – prevediamo una crescita del 3% e metteremo in campo 480 eventi nel mondo, per promuovere il nostro Paese all'estero”.



Innumerevoli gli appuntamenti di quest’anno, come spiega ansamed.info: dal centenario Enit all'arte di Raffaello, a Fellini, e poi ancora il Connecting Minds, il Creating The Future, il Giro d'Italia 2020, il World Routes Milano, il GTA Convention di Milano, “ma avremo anche gli Stati Generali della Montagna puntati alle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina - aggiunge Rossi - e la Settimana della Cucina Italiana in coordinamento con il Maeci, oltre a eventi di rilievo sul segmento del turismo del lusso e al Festival dei Borghi per valorizzarli".