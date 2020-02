Coronavirus, Enit: “Faremo in modo che l’Anno Italia-Cina sia un successo”

11:43

“Non è un momento facile, ma non bisogna fare del terrorismo psicologico”. Il presidente di Enit, Giorgio Palmucci, confida nel superamento dell’emergenza coronavirus e conferma gli impegni dell’Agenzia nazionale del turismo nel coltivare il bacino emergente del turismo cinese, in quello che è un anno particolarmente importante per i rapporti tra la Penisola e il Paese del Dragone. “In stretta collaborazione con il Governo - dice a TTG Italia -, attendiamo che l’Oms e il Ministero della Sanità diano maggiori informazioni su come ci si deve comportare, ma sicuramente continueremo a promuovere appena verrà risolto questo momento di emergenza, per fare in modo che l’Anno della cultura Italia-Cina sia comunque un successo”.

Il presidente Enit si dice fiducioso sulla rapida soluzione del problema. “La mia speranza – aggiunge Palmucci - è che sia un fenomeno di breve durata. Ritengo che, come successo per la Sars, nel mondo ci sia una competenza altissima nella ricerca, per cui ci auguriamo che la situazione, come già avvenuto, venga risolta rapidamente, si trovi un vaccino e si riesca a circoscrivere e a limitare questo contagio”.



Il lavoro sull'Italia

La situazione, però, impone un lavoro anche sulla promozione della destinazione Italia. “Dobbiamo cercare di tranquillizzare e di comunicare che l’Italia è un Paese sicuro, ma soprattutto di dare garanzie ai turisti che vengono dal mondo che siamo un Paese che sta molto attento alla sicurezza”.



