Portale Sardegna investe sulle esperienze con i Travel Angels

In occasione della Giornata Mondiale della Guida Turistica prevista per oggi, Portale Sardegna propone i suoi consulenti di viaggio, che offrono un valido aiuto ai viaggiatori in fase di prenotazione.

Secondo l’esperienza di Portale Sardegna, le guide turistiche sono un anello fondamentale della filiera, in quanto sono le uniche persone in grado di trasformare una semplice vacanza in un’esperienza durante la quale tutto è organizzato con cura e nei minimi dettagli: dall’itinerario di viaggio, all’albergo, fino ai transfer.

La novità

E i Travel Angels di Portale Sardegna si propongono proprio di consigliare le migliori esperienze e attività per poter trascorrere un viaggio speciale durante il quale vivere nuove emozioni e conoscere località ancora sconosciute. Nel corso del 2020 entreranno a far parte della famiglia di Portale Sardegna i Sardinia Local Expert: esperti locali radicati in tutte le principali località dell'isola. Ogni Local Expert ha a disposizione un punto fisico aperto a tutti (il Portale Sardegna Point), dove i viaggiatori possono recarsi per ricevere consigli di viaggio e prenotare tutte le migliori esperienze della zona più adatte ai propri bisogni e necessità, lasciandosi guidare dalle conoscenze e dalla passione per la propria terra degli esperti locali.