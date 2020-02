Isole, castelli e ville: ecco i gioielli italiani all'asta nel 2020

11:52

Ci sono anche un’isola a Venezia e un castello tra gli edifici di lusso che andranno all’asta quest’anno secondo quanto emerge dal Rapporto semestrale sulle aste immobiliari del centro studi Sogeea, presentato al Senato.

A Venezia l’isola è quella di Tessera, che sorge tra l’aeroporto Marco Polo e l’isola di Murano. Verrà battuta all’incanto il 3 marzo, come spiega corriere.it, dopo essere stata al centro delle cronache per un resort mai ultimato. Secondo lo studio Sogeea il suo valore stimato è di circa 2,2 milioni di euro.



Ancora inferiore il valore del Castello di Ozegna di Torino, che è stato messo in vendita per poco più di un milione di euro.

Altro gioiello che dovrebbe andare all’asta in questi giorni è il Palazzo Fusconi Pighini in Piazza Farnese, a Roma: un edifico del Cinquecento costruito dall’architetto Baldassarre Peruzzi. Tornando al Nord, uno degli immobili più interessanti in vendita è Villa Corner a Treviso, che risale al XVI secolo e sarà battuta all’asta il 21 aprile per un valore che si aggira intorno ai 3,2 milioni di euro. Qui la fotogallery dei beni in vendita quest’anno.