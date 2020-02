Il Salone del Mobile di Milano rimandato a giugno

11:10

Ad annunciarlo è stato lo stesso sindaco di Milano, Giuseppe Sala (nella foto): “Il Salone del Mobile, che avrebbe dovuto iniziare il 21 aprile, è stato rimandato. Abbiamo deciso di rinviarlo al 16 di giugno, e io sto chiedendo agli amici del settore dell’arredamento e del salone uno sforzo perché in questo momento Milano non può fermarsi. Dobbiamo lavorare affinché il virus non si diffonda, ma non si deve nemmeno diffondere il virus della sfiducia”.

Milano, dunque, vuole resistere - come spiega HotelMag - e, aggiunge il primo cittadino, deve andare avanti “e io ringrazio gli organizzatori per questa prova di fiducia perché non è facile convincere gli operatori, ma credo che sia la decisione giusta”.



Sala si è poi rivolto alla politica e agli albergatori, chiedendo al Governo di dare supporto a un settore fondamentale per l’economia e facendo un appello agli albergatori sul fronte dei prezzi.



Il Salone del Mobile – che raduna oltre 2.200 espositori da tutto il mondo e circa 600 giovani designer – non è stato, dunque, cancellato, anche perché si stima che annullarlo avrebbe comportato un danno intorno ai 120 milioni di euro. Perciò si terrà regolarmente dal 16 al 21 giugno: “La conferma della manifestazione – spiega una nota dello stesso Salone – consente alle imprese, chiamate a un’importante prova di responsabilità, di presentare il proprio lavoro già finalizzato al pubblico internazionale che attende questo appuntamento annuale”.