noicisiamo, l'iniziativa social di Turismo Torino per raccontare virtualemente la città

di Livia Fabietti

19:30

La diffusione del Covid-19 ha provvisoriamente proibito ogni spostamento, vicino o lontano (salvo necessità). Sebbene viaggiare per ora non sia possibile, almeno fisicamente, perché non farlo virtualmente? Sognare ad occhi aperti è concesso: a tale proposito Turismo Torino ha lanciato l'iniziativa #noicisiamo, invitando i suoi follower a condividere attraverso i canali social (Instagram e Facebook) foto e storie per risvegliare ricordi e scoprire o riscoprire le innumerevoli bellezze di Torino e provincia.

Ogni giorno si affronta una tematica diversa: si spazia dalla cultura allo sport senza tralasciare il food. "Vogliamo raccontare il territorio insieme a chi ci segue, nell'attesa di poter viaggiare di nuovo, ha dichiarato - stando a quanto riporta l'Ansa - Daniela Broglio, direttore di Turismo Torino e Provincia.