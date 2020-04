Visit Emilia, formazione online per prepararsi al dopo

13:28

Un ciclo di corsi gratuiti di formazione online per gli operatori turistici che già aderiscono al circuito o che vogliono entrarvi. Destinazione Turistica Emilia – l’ente nato per promuovere l’area compresa tra le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia – pensa già al dopo emergenza e lo fa, riporta HotelMag, con un impegno formativo che si protrarrà per tutto il mese di aprile e il cui obiettivo è di fornire agli operatori dell’area informazioni e suggerimenti sugli strumenti di comunicazione a loro disposizione e sul modo migliore per sfruttarli, ma anche spunti di riflessione sulla valorizzazione del patrimonio esistente.

Pubblicità

Giocare d'anticipo

“In questo periodo di reclusione e di distanziamento sociale forzati – fa notare la presidente di Destinazione Turistica Emilia, Natalia Maramotti – è più che mai necessario giocare d’anticipo per farsi trovare pronti al momento della riapertura o sfruttare il tempo a disposizione per colmare le nostre lacune”.



Tra i seminari quelli tenuti da Josep Ejarque, professionista in destination management e marketing, politiche turistiche e sviluppo territoriale su ‘Come fare accoglienza turistica oggi’. Carla Soffritti e Sara Montali – ufficio stampa e social media manager di Visit Emilia Official – interverranno sul panorama di social e new media, illustrando le strategie per usarli al meglio. La travel and tourism digital strategist Roberta Milano farà invece un quadro sul tema dell’incontro tra il cibo, il turismo e le opportunità digitali, con l’analisi delle modalità di evoluzione della domanda e, di conseguenza, del marketing.



A conclusione del ciclo di appuntamenti, il 29 aprile, un’edizione online delle ‘lezioni emiliane’ di Rai Radio 3, con una lezione su ‘La comunicazione nella cultura’.