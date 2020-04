Sardegna: un’ordinanza di Solinas chiude tutte le spiagge

15:39

Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, ha varato oggi un’ordinanza che contiene una serie di nuove prescrizioni parzialmente difformi da quanto indicato dal premier Giuseppe Conte.

Come riportato da La Nuova Sardegna, dopo aver ascoltato il parere del comitato tecnico-scientifico, Solinas ha chiuso totalmente l’accesso a tutte le spiagge della Sardegna, che diventano spazi vietati al pari dei parchi.

Nell’ordinanza si stabilisce anche l’obbligo di indossare guanti e mascherina all’interno degli esercizi commerciali. Allo stresso modo, Solinas vieta l’apertura agli esercizi commerciali a cui invece ha dato via libera da oggi il premier Conte, quali cartolerie e negozi di abbigliamento per bambini.