Piemonte, una rete per rilanciare il Distretto laghi del Vco

12:54

Una collaborazione tra Comune di Verbania e Università del Piemonte Orientale per sviluppare e coordinare, sotto il profilo tecnico e scientifico, e con il supporto operativo di ArsUniVco, una ricerca sul tema “Turismo e Covid-19”, volta a individuare ricadute e proposte per un rilancio dell’attività turistica nel territorio del Verbano Cusio Ossola – distretto laghi e monti.

Pubblicità

L’obiettivo, riporta HotelMag, è attivare una rete di soggetti che, in una logica di governance multilivello, possa collaborare al fine di individuare prassi e soluzioni fattibili in chiave di offerta turistica, per affiancare un settore fortemente colpito dalla chiusura delle strutture e attività turistiche e dell’indotto. “Crediamo – ha affermato Stefania Cerutti, presidente ArsUniVco – che l’utilizzo di spazi e piattaforme virtuali e digitali ci consenta di poter portare avanti progetti frutto di dialogo e interazione, per fare di questo tempo sospeso un tempo fruttuoso a favore del territorio e della sua economia”.



Un’iniziativa che si muove anche in vista del nascente Centro Studi per il Turismo, a Villa San Remigio, con una visione allargata e di coinvolgimento delle altre realtà, ma anche un progetto in linea con gli appelli e le istanze di centinaia di operatori del settore turistico, del commercio e del territorio, preoccupati che l’emergenza economica e sociale venga gestita per tempo, evitando ritardi e consentendo una valutazione della sostenibilità delle proprie attività.