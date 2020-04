Un giorno da antico romano, Cinecittà World al lavoro su nuovo parco a tema

21:00

Cinecittà World non si ferma e prepara un nuovo parco a tema alle porte della Capitale: si chiamerà Roma World e promette di condurre gli ospiti indietro nel tempo, dentro un vero villaggio delle legioni romane.

Pubblicità

All'interno del parco, che sarà inaugurato una volta finita l'emergenza sanitaria a fianco di Cinecittà World, gli ospiti potranno vestire e mangiare come gli antichi romani, diventare gladiatori per un giorno, fare shopping d'altri tempi tra le bancarelle del mercato, entrare in contatto con gli animali della fattoria e correre sulle bighe di Ben Hur.



Chi vorrà vivere l'esperienza fino in fondo potrà inoltre dormire in una tenda all'interno dell'accampamento.



Amina D'Addario