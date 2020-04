Turismo Toscana: quattro gruppi di lavoro per l'unità di crisi

21:00

Saranno quattro i gruppi di lavoro con cui si avvieranno le operazioni del coordinamento messo in campo da Regione Toscana tramite Toscana Promozione Turistica per il rilancio del settore in regione.

Pubblicità

A loro il compito di stilare le linee guida “per l’accompagnamento del settore turistico nella fase di riapertura delle attività turistico-ricettive – si legge in una nota -, in attuazione delle disposizioni sulla prevenzione e sicurezza che saranno dettate dal Governo in previsione della fase 2”.



Tra i temi da sviluppare sanificazione e distanziamento sociale, che si concentrerà su 4 ambiti: ricettività alberghiera, extralberghiera e open-air; ristorazione; lidi; musei e luoghi di cultura.