11:33

La proposta arriva dal governatore della Toscana, Enrico Rossi: garantire a chi viene a passare le vacanze in Italia una copertura sanitaria gratuita. “Questo – spiega ai microfoni di Radio24 – potrebbe essere un vantaggio notevole, che potrebbe fare la differenza in questi tempi di pandemia”.

Un punto in più da segnare rispetto ai competitor: “Potrebbe convincere chi viene da Stati Uniti o Russia a scegliere noi rispetto a un altro Paese dove, se non si ha il portafoglio pieno, non si viene curati”.



Intanto, comunque, occorrerà lavorare molto e rapidamente sulla comunicazione: “Al Governo spetta il compito di rilanciare il brand Italia, noi dobbiamo pensare a quello della Toscana, che è altissimo, ma in questo periodo va comunque rafforzato insistendo, ad esempio, sul fatto che abbiamo saputo affrontare la crisi e che siamo una regione pulita, con ampi spazi e un territorio fruibile nella sua totalità".