Palmucci, Enit: “Nel Decreto rilancio previsti fondi per la promozione”

di Amina D'Addario

10:28

"Non entro nel merito delle misure di carattere economico, è però evidente la volontà di sostenere il settore e di cercare di portare avanti una promozione". Il presidente di Enit, Giorgio Palmucci, commenta così il Decreto rilancio approvato ieri dal Consiglio dei ministri.

"Guardo ai fondi per la promozione che - ha detto durante un webinar organizzato da Global Blue - quest'estate sarà inizialmente Italia su Italia". Per quanto riguarda invece la possibilità di aprire le frontiere con l'estero, Palmucci ha spiegato che "il Ministero e la Commissione Europea stanno lavorando per evitare i famosi accordi bilaterali e permettere che almeno all'interno dei Paesi Shenghen si possa evitare la quarantena di 14 giorni". In caso contrario, ha precisato, "non potremo avere nessun turista straniero nel nostro Paese".