Terre Borromeo riparte dal 18 maggio

17:46

La stagione 2020 di Terre Borromeo è pronta a ripartire dal prossimo 18 maggio, quando l’azienda che gestisce i siti dell’area aprirà l’Isola Bella, l’Isola Madre e la Rocca di Angera.

Agli ospiti si consiglia di acquistare prima dell’arrivo il biglietto online per accedere in modo distanziato, ma direttamente, al controllo ingressi dei musei, evitando la biglietteria.



Ai visitatori è richiesto di rispettare rigorosamente le regole dettate dalle disposizioni governative come l’obbligo di indossare la mascherina, il distanziamento di sicurezza, lavarsi frequentemente le mani.



Sulle due isole i locali effettueranno servizio di ristorazione solo da asporto.