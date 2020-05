15:33

Il ritorno dei turisti stranieri in Italia non sarà immediato. "Quando si riapriranno le frontiere - ha sostenuto il presidente di Enit Giorgio Palmucci, intervenendo a una conferenza sulla montagna curata da Doc-Com - gli stranieri penseranno di partire verso una destinazione all'estero soltanto dopo due o tre mesi".

Per non cancellare ogni possibilità di movimento tra Paesi dell'Ue, secondo Palmucci, bisognerà comunque evitare "gli accordi bilaterali che dimostrerebbero un'assoluta mancanza di solidarietà a livello europeo", mentre "è invece auspicabile fare accordi che per lo meno nell'area Shengen permetteranno di evitare i 14 giorni di quarantena".



Ha invece puntato l'attenzione sui timori degli operatori il direttore dell'Ufficio regionale del Turismo Valle d'Aosta, Gabriella Morelli: "La preoccupazione è di dover trasformare le strutture ricettive in ospedali". A. D. A.