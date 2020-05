di Oriana Davini

08:01

Usare gli strumenti tecnologici per innovare il comparto turistico anche oltre l'emergenza Covid-19: è l'invito di Giorgio Palmucci, presidente di Enit.

"È una situazione nella quale tutti dobbiamo lavorare su nuove idee, che non devono per forza limitarsi alla fase immediata ma possono essere utili per l'innovazione necessaria nell'accoglienza, in destinazione, per musei e cultura" ha detto Palmucci nel corso di Hack for the Travel Industry.



Per questo Enit ha attuato un attento lavoro di monitoraggio attraverso i propri uffici in 28 paesi nel mondo, "tutti aperti in smart working", tradotto nel primo di una serie di bollettini aggiornati ogni 15 giorni. "È importante vedere cosa fanno le altre destinazioni, le Ota, i vettori, monitorare le prenotazioni, analizzare il comportamento della domanda, ascoltare i social e vedere cosa si dice dell'Italia".



Palmucci si dichiara ottimista: "La voglia di viaggiare c'è così come l'amore per l'Italia. Per dare un numero, dal 18 marzo al 16 aprile abbiamo visto 500mila mention dell'Italia sui social, di cui oltre il 90 per cento sono positive".