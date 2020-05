Gardaland riapre i battenti: il via dal 13 giugno

14:26

È fissata per il 13 giugno la data della riapertura di Gardaland. Il parco tornerà a ospitare i visitatori seguendo un rigido protocollo che prevede una significativa riduzione della capacità giornaliera del Parco con un numero chiuso di visitatori e un nuovo sistema di prenotazione online con l’indicazione vincolante del giorno di visita per controllare gli accessi e ridurre il rischio di assembramenti all’ingresso.

“Il parco limiterà il numero di visitatori giornalieri per garantire, con il numero chiuso, una superficie di 30 mq per ogni visitatore - spiega Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato di Gardaland -. Saranno fruibili tutte le attrazioni all’aperto mentre, almeno in un primo momento, le attrazioni indoor e i teatri resteranno chiusi”.



All’ingresso del parco saranno posizionate telecamere a doppia ottica e telecamere termografiche per rilevare, senza alcun contatto, la temperatura degli ospiti prima del loro accesso. Tutti gli ospiti al di sopra dei 6 anni, inoltre, dovranno indossare la mascherina.